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    ЦСКА согласился перенести время начала встречи с «Мордовией»

    ЦСКА согласился пойти навстречу болельщикам команды, которые просили перенести время начала матча чемпионата страны с «Мордовией». Теперь дело осталось за руководством РФПЛ. Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

    «Прямо сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Да, мы готовы пойти навстречу. Главное слово остается за РФПЛ, но, думаю, все будет в порядке», – сказал Бабаев.

    Напомним, что болельщики ЦСКА обратились с просьбой о переносе времени начала матча 23-го тура чемпионата страны с «Мордовией», так как на это же время (17:00) назначен матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск).

    Источник: ТАСС

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    04.04.2016 16:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 4 апреля 2016, 19:11

      Мудрое решение

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2016, 19:10

      а можно и вообще не играть Мордовия опять сдаст матч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      ск122 > Garrincha58 4 апреля 2016, 20:02

      это, точно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      beka0309777 4 апреля 2016, 18:12

      Почему?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      RUSARM 4 апреля 2016, 17:55

      Все правильно,болельщиков необходимо слышать!!!

      0
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