Мини-футбол. Алиев отметил работу с молодыми в «Газпроме»

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подвел итоги завершившегося Кубка России, где трофей достался «Газпром-ЮГРЕ».

– Завершившийся 24-й розыгрыш Кубка России продолжил тенденцию последних нескольких лет: происходит постоянная ротация победителей и призеров главных турниров, матчи складываются непредсказуемо и интересно для специалистов, болельщиков и средств массовой информации.

Я поздравляю клуб «Газпром-ЮГРА": футболистов, тренерский, административный штаб, руководителей и поклонников команды с завоеванием второго в истории Кубка России. Под непосредственным руководством Президента Петра Михайловича Созонова клуб из Югорска продолжает удерживать высочайшую планку по спортивным показателям, огромное внимание уделяется воспитанию молодых футболистов, которые вырастают на победных традициях главной команды.

Вместе с тем, клуб «Сибиряк» вписал новую славную строку в свою историю, впервые дойдя до финала Кубка России. По ходу турнира команда из Новосибирска показала очень яркие матчи, одолев таких сильных соперников, как «Дина» и «Динамо». Хочу отметить старание, терпение и силу воли коллектива, руководимого Президентом Алексеем Викторовичем Толоконским. «Сибиряк» прочно вошел в число ведущих клубов России, что и доказал минувший сезон Кубка России.