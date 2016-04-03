Мини-футбол. «Газпром-ЮГРА» – обладатель Кубка России

Клуб «Газпром-Югра» в ответном финальном матче 24-го розыгрыша Кубка России по мини-футболу проиграл новосибирскому «Сибиряку» со счетом 1:3, но по сумме двух встреч завоевал трофей, который стал вторым в истории команды из Югорска.

Кубок России. Ответный финальный матч

«Газпром-Югра» – «Сибиряк» – 1:3 (1:1)

Голы: Давыдов, 22 (1:0) – Волынюк, 23 (1:1), Боавентура, 31 (1:2), Волынюк, 48 (1:3)

Напомним, что первый матч прошел в Новосибирске 31 марта и завершился победой «Газпром-Югры» со счетом 9:1.