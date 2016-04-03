«Зенит» – ЦСКА. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч 22 тура российской Премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА.
«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Нету, Смольников, Витсель, Маурисио, Данни, Шатов, Дзюба, Халк.
Запасные: Кержаков, Обухов, Гарай, Кришито, Хави Гарсия, Юсупов, Кокорин, Суанов, Богаев.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Еременко, Тошич, Муса.
Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Васин, Панченко, Набабкин, Широков, Ткачев, Цауня, Натхо, Оланаре.
Источник: Бомбардир.ру