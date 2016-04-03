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    Сафонов: «Зенит» добьется успеха в матче с ЦСКА»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей игре 22-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА успех со счетом 2:1 будут праздновать питерцы.

    «Зенит» плотно включился в борьбу за медали, стараясь не отпускать ЦСКА далеко. Обострится борьба за тройку. Считаю, что подопечные Андре Виллаш-Боаша добьются успеха в Петербурге», – сказал Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 22-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31

      BATA 3 апреля 2016, 17:56

      Игра покажет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Зенит225 3 апреля 2016, 17:55

      это точно!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 3 апреля 2016, 17:51

      Мечтать - оно не вредно!

      1
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