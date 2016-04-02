Калиниченко: «Спартак» обыграет «Ростов», если сыграет в свою силу»

Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко выразил мнение, что красно-белым для победы в гостевом матче 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» нужно просто сыграть в свою силу.

«Исходя из турнирной таблицы, хозяев можно называть фаворитами. Игра «Ростова» выглядит более цельной. Но если разбирать составы, то уровень футболистов у москвичей выше. У «Спартака» хорошие шансы на победу – красно-белым достаточно выступить в свою силу», – сказал Калиниченко.

Напомним, поединок «Ростов» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 19.30 (мск).