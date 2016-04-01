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    Хиддинк: «Появление Пато? Некоторые эксперименты с составом возможны»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк накануне матча 32-го тура АПЛ против «Астон Виллы» заявил, что не исключает возможности выхода на поле нападающего Пато. Напомним, после перехода в лондонский клуб бразилец не провел за синих ни единого матча.

    «Примет ли Пато участие в матче, мы решим завтра. У нас осталось восемь игр до конца чемпионата и, по правде говоря, мы мало на что претендуем в этом сезоне. Я не могу гарантировать место в основе ни одному футболисту, но некоторые эксперименты с составом возможны.

    Физическая форма Пато стала лучше. Он усердно работал на протяжении перерыва на матчи сборных. Когда я пришел в клуб, то в моем распоряжении из нападающих был только Диего Коста, поэтому мы решили взять Пато в аренду», – отметил Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    01.04.2016 22:05
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