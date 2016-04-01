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    Педро: «Челси» заслуживает быть выше в турнирной таблице АПЛ»

    Полузащитник «Челси» Педро рассказал о целях лондонского клуба, которые команда ставит перед собой в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент синие занимают в турнирной таблице АПЛ 10-е место.

    «Наша главная цель – постараться набрать как можно больше очков в заключительных играх. У нас осталось восемь матчей, все они будут очень тяжелыми, потому что для всех команд многое поставлено на карту в этом чемпионате. Мы хотим постараться финишировать в таблице так высоко, как это возможно, поскольку клуб заслуживает этого», – сказал Педро.

    Источник: ФК «Челси»

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    01.04.2016 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 1 апреля 2016, 19:24

      Все верно. Могли бы как минимум 7,6 идти к этому времени.

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