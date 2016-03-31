Рибери: «Гетце должен получать больше игровой практики»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери выразил мнение, что его напарник по команде Марио Гетце должен получать больше игровой практики, чтобы вернуться на свой прежний уровень.

Напомним, ранее бывший хавбек мюнхенцев Мехмет Шолль заявил, что Гетце не достаточно усердно работает на тренировках.

«Марио – хороший парень, который должен больше играть, для того чтобы вернуться к прежней форме и обрести уверенность. Он работает каждый день, а иногда занимается индивидуально после занятий, однако никакие тренировки не заменят ему игры в матчах», – сказал Рибери.

В нынешнем сезоне Гетце провел в составе «Баварии» лишь 12 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.