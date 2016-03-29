Лапочкин рассудит «Ростов» и «Спартак», Егоров – «Зенит» и ЦСКА

Стали известны судьи 22-го тура РФПЛ.
2 апреля (суббота)
«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва);
«Терек» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владислав Назаров (Невинномысск);
«Кубань» – «Амкар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва);
«Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).
3 апреля (воскресенье)
«Мордовия» – «Крылья Советов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор);
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область);
«Зенит» – ЦСКА: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Лунев (Новосибирск).
4 апреля (понедельник)
«Динамо» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).