Промес: «Надеюсь, у меня получится стать одним из лидеров сборной Голландии»

Хавбек «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча против Англии, а также отметил, что доверие наставника национальной команды добавляет ему уверенности.

«Я набрал отличную форму и чувствую себя превосходно. Хочется себя проявить. Верю, что сможем показать хороший результат во вторник.

Я забиваю за «Спартак», и чувствую доверие тренера сборной. Это добавляет мне уверенности в своих силах. Я сильно изменился за последнее время, стал более стабильным.

Переход в «Спартак» оказал только позитивное влияние. Мой пример доказал, что переезд в Россию – это вовсе не плохо.

Если говорить о сборной, то в отсутствии Роббена и Снейдера молодежь должна взять инициативу в свои руки. Надеюсь, у меня получится стать одним из лидеров», – сказал Промес.