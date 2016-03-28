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    Промес: «Надеюсь, у меня получится стать одним из лидеров сборной Голландии»

    Хавбек «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча против Англии, а также отметил, что доверие наставника национальной команды добавляет ему уверенности.

    «Я набрал отличную форму и чувствую себя превосходно. Хочется себя проявить. Верю, что сможем показать хороший результат во вторник.

    Я забиваю за «Спартак», и чувствую доверие тренера сборной. Это добавляет мне уверенности в своих силах. Я сильно изменился за последнее время, стал более стабильным.

    Переход в «Спартак» оказал только позитивное влияние. Мой пример доказал, что переезд в Россию – это вовсе не плохо.

    Если говорить о сборной, то в отсутствии Роббена и Снейдера молодежь должна взять инициативу в свои руки. Надеюсь, у меня получится стать одним из лидеров», – сказал Промес.

    Источник: Voetbal International

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    28.03.2016 23:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6089

      subbotaspartak 29 марта 2016, 18:56

      Не станешь в Спартаке - не станешь...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 29 марта 2016, 01:10

      И мы ,болельщики, надеемся, дерзай!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 00:34

      Удачи!

      2
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