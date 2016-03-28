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    Капитан «Енисея»: «Это мужской поступок Тетрадзе»

    Капитан «Енисея» Евгений Качан прокомментировал решение главного тренера Омари Тетрадзе остаться в команде после разговора с игроками.

    – Считаю, что ничего страшного не произошло. Да, проиграли три матча подряд, но с кем не бывает. Мы до этого при Омари Михайловиче показывали нормальную игру, сейчас что-то не получается. Было бы неправильным взять и закончить в «Енисее» на такой ноте, раз мы вместе начали это дело.

    – Редко, когда игроки просят тренера не уходить, когда тот уже подал в отставку? Ваше решение на чем основывалось?

    – Честно говоря, мы не видим вариантов, чтобы пришел какой-то другой наставник. Когда у нас было 7 побед подряд дома при Тетрадзе, все радовались, теперь проиграли 3 игры, но это футбол. Выиграем один-два матча, и все забудут сегодняшнюю ситуацию. Нужно было после заявления Омари Михайловича пойти и поговорить с ним. Не надо сейчас расторгать наши отношения.

    – Что сам наставник говорил во время вашего разговора?

    – Честно говоря, сложно тут что-то комментировать. Мы сказали о своем видении нашего положения дел, а наставник, выслушав нас, пообещал подумать. В прессе сегодня я читаю, что решение положительное. Это мужской поступок Тетрадзе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.03.2016 13:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 17:56

      Тетрадзе - мутный тренер, ага, бывало, что и выводил команды в вышку, и не только за счёт игры.

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