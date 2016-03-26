Куртуа: «Уровень тренировок в сборной Бельгии выше, чем в «Челси»

Голкипер сборной Бельгии и «Челси» Тибо Куртуа заявил, что в национальной команде уровень тренировок значительно выше, чем в лондонском клубе.

«Уровень тренировок в сборной Бельгии выше, чем в «Челси». Костяк «красных дьяволов» состоит целиком и полностью из игроков мирового уровня, тогда как в «Челси» класс футболистов на уровень ниже. Кроме того, в лондонском клубе часто приходится тренироваться с молодежью», – цитирует Куртуа rtbf.be.