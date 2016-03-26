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    Куртуа: «Уровень тренировок в сборной Бельгии выше, чем в «Челси»

    Голкипер сборной Бельгии и «Челси» Тибо Куртуа заявил, что в национальной команде уровень тренировок значительно выше, чем в лондонском клубе.

    «Уровень тренировок в сборной Бельгии выше, чем в «Челси». Костяк «красных дьяволов» состоит целиком и полностью из игроков мирового уровня, тогда как в «Челси» класс футболистов на уровень ниже. Кроме того, в лондонском клубе часто приходится тренироваться с молодежью», – цитирует Куртуа rtbf.be.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2016 12:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +62

      jinhae 26 марта 2016, 20:58

      как бе в челси вся основа - игроки основы сборных. а в прошлом сезоне и подавно.
      а говорит он так из-за гуса который нихрена не тренирует а ток форму поддерживает

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      Рейтинг: +31

      Syavko0261 26 марта 2016, 13:44

      Эден Азар
      Тибо Куртуа
      Аднан Янузай
      Томас Вермален
      Ромелу Лукаку
      Венсан Компани
      Маруан Феллайни
      Симон Миньоле
      Даниэль ван Бюйтен
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      Николас Ломбертс
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      Тоби Алдервейрелд
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      Мусса Дембеле
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      Тино-Свен Сушич
      Дивок Ориджи
      Коен Кастеельс
      Насер Шадли
      разве не звездная сборная ?

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 26 марта 2016, 13:15

      ахахаххаха кто-то угарает по жёсткому

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      Рейтинг: +31

      Syavko0261 > talgatnurzhanov2006 26 марта 2016, 13:38

      а что там угорать , у бельгии реально игроко высокого уровня посмотри сам

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 > Syavko0261 26 марта 2016, 15:44

      ты серьёзно, половина из даже не играет в топ клубах, половина молодёжь поддающая надежды, ван бюйтен пенсионер уже. просто они все на слуху вот тебе и кажется что они звезды. В реале кроме азара, де брюйне, компани, куртуа и может лукаку больше никого нет. фелайни на скамейке, янузай тоже самое короче....

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