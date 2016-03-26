Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Баварии» перейдет в «Ювентус»

    «Бавария» расстанется с защитником Мехди Бенатиа по завершении нынешнего сезона. Марокканец не рассматривается мюнхенцами в качестве основного игрока, а сам он выражает недовольство нынешним положением в команде.

    Сообщается, что «Ювентус» готов арендовать игрока с правом выкупа. Аренда обойдется «бьянконери» в два миллиона евро, а за приобретение прав на защитника туринцам придется выложить 22 миллиона.

    Ожидается, что Бенатиа подпишет четырехлетнее соглашение со «старой синьорой», а его оклад составит примерно три миллиона евро в год.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.03.2016 00:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 28 марта 2016, 10:30

      Не подошел он Баварии. Как по мне, так хороший защитник.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11