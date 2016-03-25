Газзаев: «С изменением формата Лигу Европы можно будет приравнять к Лиге чемпионов»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением о возможных изменениях формата Лиги чемпионов. Напомним, с сезона-2018/19 количество участников турнира может сократиться с 32 до 16.

«Вообще раньше Лига чемпионов называлась Кубком чемпионов, то есть в турнире играли только чемпионы своих стран. Поэтому если такое нововведение все-таки состоится, то это будет настоящая Лига чемпионов, где выступят только чемпионы. Да и национальные первенства в европейских странах станут интереснее. Тем самым изменится и статус Лиги Европы: за счет пополнения более сильными клубами этот турнир можно будет приравнять к Лиге чемпионов. Мне кажется, это будет очень интересно», – сказал Газзаев.