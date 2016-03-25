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  • Дзюба: «Невыход из группы на Евро-2016 станет для меня провалом»

Дзюба: «Невыход из группы на Евро-2016 станет для меня провалом»

25 марта 2016, 16:19
10

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что невыход российской дружины из группы на Евро-2016 станет для него провалом. Напомним, соперниками нашей национальной команды станут команды Англии, Уэльса и Словакии.

«Станет ли для меня провалом невыход из группы? Да. Мутко нам задачу пока не поставил. Для начала надо выйти из группы, а там уже дальше ставить цели. Ситуацию нужно оценивать трезво. Только Франция и Германия могут ставить перед собой задачу минимум полуфинал. А остальные будут ставить себе цели и пробиваться поэтапно», – сказал Дзюба.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (10)
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zra78
1458913067
Хоть бы какой нибудь игрок ему завтра бутсой по ебалу засветил,зае.ал уже
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1458913541
Готовь парашют! Падать не больно будет.
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Aztec58
1458913746
Провал - не травма, ага, жить и играть будешь.
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REDWHITE_
1458913825
Бревнище титулы хочет))
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AndresLoko
1458917576
с поленьями в атаке провал обеспечен..
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voynovvv
1458918301
Ну в принципе по делу.
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Tri
1458919425
Выход из группы полагаю невозможен, победа со Словакией уже будет успехом. С Англией и Уэльсом нашей сборной нереально тягаться.
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REDWHITE_
1458923496
Больше Бревнище ничего не выиграет))))
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