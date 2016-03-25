Дзюба: «Невыход из группы на Евро-2016 станет для меня провалом»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что невыход российской дружины из группы на Евро-2016 станет для него провалом. Напомним, соперниками нашей национальной команды станут команды Англии, Уэльса и Словакии.

«Станет ли для меня провалом невыход из группы? Да. Мутко нам задачу пока не поставил. Для начала надо выйти из группы, а там уже дальше ставить цели. Ситуацию нужно оценивать трезво. Только Франция и Германия могут ставить перед собой задачу минимум полуфинал. А остальные будут ставить себе цели и пробиваться поэтапно», – сказал Дзюба.