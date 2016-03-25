Писарев: «Наша главная задача – восстановиться и проанализировать свои ошибки»

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал ничейный результат своей команды с Азербайджаном (2:2) в квалификации Евро-2017.

– Мы контролировали ход игры. Знали, что соперник будет действовать «вторым номером», и нам придется вскрывать насыщенную оборону. Мы это отрабатывали, нам дважды удалось поразить ворота соперника. К сожалению, также пропустили два мяча со стандартов. Мы были не готовы к такому повороту событий, и это наша проблема.

– Насколько планы нашей команды спутал гол, пропущенный в самом начале второго тайма?

– В перерыве мы говорили о том, что игра дается нашей команде, нужно продолжать гнуть свою линию, активно задействовать фланги, вскрывать оборону противника. Однако первый же опасный момент у наших ворот после подачи с углового привел к голу. Конечно, он немного спутал нам планы.

Будем теперь готовиться к следующему отборочному матчу с Германией, времени у нас не так много. Сейчас наша главная задача – восстановиться, проанализировать свои ошибки и двигаться дальше.