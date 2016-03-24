Писарев: «Оказались не готовы к стандартным положениям азербайджанцев»

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал результат матча отборочного этапа чемпионата Европы-2017, в котором его подопечные сыграли вничью со сверстниками из Азербайджана (2:2). Отметим, что эта игра стала первой для специалиста после возвращения на пост наставника национальной команды.

«Мы контролировали игру, знали, что соперник будет играть вторым номером. Знали, что нужно вскрывать насыщенную оборону, готовились к этому. Но пропустили два гола со стандартных положений – оказались не готовыми к этому. Сейчас нужно проанализировать ошибки и двигаться дальше», – сказал Писарев.