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    Метшин: «Рубин» так и не дождался от Карлоса Эдуардо стабильной звездной игры»

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин заявил, что клуб расстанется с бразильским полузащитником Карлосом Эдуардо.

    «При самой громкой за всю историю «Рубина» сумме трансфера в 20 миллионов евро за восемь лет клуб так и не дождался стабильной звездной игры, соответствующей его контракту, таланту и трансферной стоимости. Мы не можем постоянно ждать у моря погоды, мы приняли решение начать доверять молодым игрокам, чтобы они вырастали. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», – сказал Метшин.

    Напомним, что 28-летний Эдуардо перешел в «Рубин» в 2010 году, провел за клуб 46 матчей и забил шесть голов.

    Источник: ТАСС

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    24.03.2016 16:23
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