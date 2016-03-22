Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Слова о том, что Билич – слабый тренер, я говорил под наркозом. Извини, Славен»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире «Матч ТВ» прокомментировал своей высказывание о бывшем тренере «Локомотива» Славене Биличе.

    Напомним, выступая за железнодорожников, Глушаков назвал Билича самым слабым специалистом из тех, с кем ему приходилось работать.

    «Я правда говорил, что Билич – самый слабый тренер из всех, с кем я работал. Но то интервью я давал под наркозом. Серьезно. Я себе зуб сделал и ехал в такси – и тут мне позвонил журналист. Я ответил. Уже когда приехал в Ростов, столько пропущенных звонков было… Заднюю давать уже было нельзя. Погорячился, даже не подумал, что сказал.

    Хотел бы извиниться перед Биличем. Извини, Славен», – сказал Глушаков.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2016 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      pravda 24 марта 2016, 09:53

      Значит правду говорил...под наркозом мозг не способен на обдуманные шаги, а выдает что есть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 марта 2016, 20:53

      А я то думал, что в этом Глушаке не то. А это, оказалось, наркоз

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 марта 2016, 16:16

      Да у нас вся сборная под наркозом))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 23 марта 2016, 14:28

      Глушак чё то захрипел,скоро из поросят поедет в катар

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      vhook 23 марта 2016, 13:40

      уже 3-й год радуюсь тому, что мы вовремя и за неплохие деньги избавились от этого собирателя титулов... Гнилой человек, он и маму свою предаст, а потом скажет, что под наркозом все было, а потом уже заднюю поздно давать... Билич в т.ч. и провалился в Локо из-за того, что опирался на таких лидеров как диниска-буратинка... Удачи тебе дениска в клубе твоей мечты! Полка для титулов наверное прогнулась под их тяжестью?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 23 марта 2016, 10:56

      он опять под наркозом)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 23 марта 2016, 09:40

      Без наркоза говорю,Глушаков самый слабый в составе спартачей,хоть и не слижу за этой командой,просто общаюсь со знакомыми свинками.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 23 марта 2016, 07:50

      А в Спартак "за титулами" ты тоже под наркозом переходил, лузер несчастный?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 23 марта 2016, 06:18

      Неправдоподобно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      zvezdaball 23 марта 2016, 01:06

      Нормальный, походу, наркоз был)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11