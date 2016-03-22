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    Джилободжи дисквалифицирован за жест во время матча с «Майнцем»

    Защитник «Вердера» Папи Джилободжи наказан трехматчевой дисквалификацией за жест, который он позволил себе во время матча 27-го тура Бундеслиги против «Майнца» (1:1).

    В одном из эпизодов игры нападающий «Майнца» Пабло де Бласис оказался на газоне после столкновения с Джилободжи. Проходя мимо лежащего соперника, игрок «Вердера» сделал жест, обозначающий перерезание горла.

    Бременский клуб уже заявил, что будет обжаловать решение о дисквалификации.

    Источник: ФК «Вердер»

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    22.03.2016 22:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 22 марта 2016, 23:51

      За это не красную,а в обезьянник,суток на 15,обезьяну!!!Выйдет паинькой

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      Рейтинг: +78

      Federalll 22 марта 2016, 22:51

      Представляю картину - ходят по улицам города патрули ППС и раздают неадекватам желтые и красные карточки...
      А в ответ все одно - судья пипелац

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