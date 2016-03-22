Джилободжи дисквалифицирован за жест во время матча с «Майнцем»

За это не красную,а в обезьянник,суток на 15,обезьяну!!!Выйдет паинькой
Защитник «Вердера» Папи Джилободжи наказан трехматчевой дисквалификацией за жест, который он позволил себе во время матча 27-го тура Бундеслиги против «Майнца» (1:1).
В одном из эпизодов игры нападающий «Майнца» Пабло де Бласис оказался на газоне после столкновения с Джилободжи. Проходя мимо лежащего соперника, игрок «Вердера» сделал жест, обозначающий перерезание горла.
Бременский клуб уже заявил, что будет обжаловать решение о дисквалификации.