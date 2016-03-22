Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Монтойя: «Глупо было переходить из «Барселоны» в «Интер»

    Защитник «Барселоны» Мартин Монтойя, который выступает за «Бетис» на правах аренды, признался, что ему не стоило переходить в «Интер». Напомним, миланский клуб арендовал Монтойю летом 2015 года, однако в составе «Интера» футболист провел лишь четыре матча.

    «Я чувствую, что правильно сделал, перейдя в «Бетис». Мне нужна игровая практика, и здесь я сразу получил доверие тренерского штаба. В «Интер» я также приходил за игровым временем, но теперь понимаю, что это было глупо.

    Летом я вернусь в Каталонию, и мы с моим агентом, «Барселоной» и «Бетисом» обсудим продолжение карьеры», – приводит слова Монтойи Estadio Deportivo.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2016 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 00:14

      Монтойя: «Глупо было переходить из «Барселоны» в «Интер», из "Интера" в "Барселону", из "Барселоны" в "Бетис"...
      Столько денег на билеты потратил зря )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11