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    Кораблев: «Анжи» не создан для того, чтобы вылетать из Премьер-лиги»

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев рассказал о том, как неудачи в последних матчах отразились на настроении команды. Напомним, что после возобновления игр чемпионата России в марте махачкалинцы уступили «Амкару» (0:1), «Уралу» (2:4) и «Спартаку» (0:4).

    «Было бы критично, если бы все остальные выигрывали. А так как все остальные тоже идут, спотыкаясь на обе ноги, то, я думаю, что это еще не является тем камнем, который потянет «Анжи» на дно.

    У нас рабочее настроение. Профессионалы должны оставаться профессионалами. И то, что произошло и что невозможно изменить, – это одно. А то, что нам нужно работать дальше и исправлять ситуацию, – это уже совершенно другой вариант. Ребята, наверное, тоже настроены таким вот образом. У нас сейчас семь человек вызваны в сборные. Я так понимаю, что команда, из которой семь человек вызывается в национальные сборные своих стран, не создана для того, чтобы вылетать», – отметил Кораблев.

    Источник: Eurofootball

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    22.03.2016 17:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 марта 2016, 23:22

      кто же его спрашивать будет??)))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 марта 2016, 22:20

      А Ростов в прошлом году создан был? Он в это время на последнем месте был.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 марта 2016, 17:40

      Странное утверждение, ага, или с редакцией не всё в порядке? Все мы созданы жить, но и смерть никто ещё не отменял!

      0
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