Аршавин: «Хочу поработать в «Зените»

Форвард «Кайрата» Андрей Аршавин, подписавший недавно контракт с казахстанским клубом, выразил желание в будущем попробовать свои силы в системе «Зенита», который является для него родным клубом.

«Так или иначе, большую часть карьеры я уже провел. Все остальное можно называть «доигрывать».

Что дальше? Задумывался, но не понимаю, как осуществить. Первые месяцы точно хочу просто отдыхать.

Поступали ли мне предложения о работе в системе «Зенита"? Нет. Хотел бы я работать в «Зените"? Да, хотел бы», – сказал Аршавин.

Напомним, соглашение Аршавина с «Кайратом» действует до конца нынешнего чемпионата Казахстана с возможностью продления еще на один сезон.