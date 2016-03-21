Пеллегрини: «Поражение в дерби огорчает, но я доволен настроем игроков»

отсылка к матчу Ливерпуль-МЮ. ведь тогда Ливерпуль давил-давил, бил-бил по воротам, да всё мимо, а МЮ использовал верный шанс. вот и МС вчера также, создавали-создавали, били-били, да толку ноль, даже индивидуальный класс игроков не сыграл, а вот Рэшфорд красава, использовал отличный шанс. и никакого отскока не было, у МЮ играло много неопытных игроков, плюс травма Дармиана, любая ошибка могла очень дорого стоить, отсюда и удержание счёта, + минимизировано расстояние до зоны ЛЧ, да ещё и игра в запасе у МС, так что даже ничья не устраивала МЮ, тактически дьяволы сыграли очень грамотно, всё по ситуации!!
Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини после поражения в матче 31-го тура АПЛ от «Манчестер Юнайтед» (0:1) поделился мнением о чемпионской гонке.
«Мы остаемся на четвертом месте, а на кону еще 24 очка. Мы должны направить усилия на следующий матч.
Поражение в дерби огорчает, но я доволен настроем игроков. Они знают главную задачу и намерены финишировать как можно лучше.
Сегодня «МЮ» не был лучше нас. Нельзя было пропускать первыми. У «МЮ» было всего несколько моментов, один из них завершился решающим голом», – отметил Пеллегрини.
Напомним, что «горожане» отстают от лидера АПЛ «Лестера» на 15 очков.