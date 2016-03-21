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    Пеллегрини: «Поражение в дерби огорчает, но я доволен настроем игроков»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини после поражения в матче 31-го тура АПЛ от «Манчестер Юнайтед» (0:1) поделился мнением о чемпионской гонке.

    «Мы остаемся на четвертом месте, а на кону еще 24 очка. Мы должны направить усилия на следующий матч.

    Поражение в дерби огорчает, но я доволен настроем игроков. Они знают главную задачу и намерены финишировать как можно лучше.

    Сегодня «МЮ» не был лучше нас. Нельзя было пропускать первыми. У «МЮ» было всего несколько моментов, один из них завершился решающим голом», – отметил Пеллегрини.

    Напомним, что «горожане» отстают от лидера АПЛ «Лестера» на 15 очков.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    21.03.2016 09:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 марта 2016, 12:44

      отсылка к матчу Ливерпуль-МЮ. ведь тогда Ливерпуль давил-давил, бил-бил по воротам, да всё мимо, а МЮ использовал верный шанс. вот и МС вчера также, создавали-создавали, били-били, да толку ноль, даже индивидуальный класс игроков не сыграл, а вот Рэшфорд красава, использовал отличный шанс. и никакого отскока не было, у МЮ играло много неопытных игроков, плюс травма Дармиана, любая ошибка могла очень дорого стоить, отсюда и удержание счёта, + минимизировано расстояние до зоны ЛЧ, да ещё и игра в запасе у МС, так что даже ничья не устраивала МЮ, тактически дьяволы сыграли очень грамотно, всё по ситуации!!

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