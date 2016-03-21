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    Зидан: «Наша цель – второе место»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с представителями прессы после домашнего матча 30-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0).

    «Я очень доволен действиями моей команды с первой и до последней минуты. Я уже говорил, что у нас получалась одна из лучших недель тренировок, что отразилось и на поле. Мы провели один из лучших матчей сезона. Мы говорили, что в национальном первенстве наша цель — закончить чемпионат на втором месте, опередив «Атлетико». Мы уже ближе к этой цели и должны продолжать работать», — сказал француз.

    В данный момент «Реал» отстает от «Атлетико» на одно очко.

    Источник: Marca

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    21.03.2016 06:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 марта 2016, 13:20

      этим всё сказано, цель Реала - бороться за 2 место. суперклуб блин...)))

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