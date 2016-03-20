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    Куман: «Первый раз я так пробежался, празднуя гол «Саутгемптона»

    Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман поделился эмоциями от победного поединка 31-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (3:2).

    Отметим, что «святые» смогли добиться волевой победы, проигрывая с разницей в два мяча к исходу часа игры.

    «Первый раз мне пришлось принять участие в подобном забеге, празднуя гол.

    Не так давно мне прооперировали ахиллы, так что это не показалось мне удачной затеей. Просто я очень обрадовался за игроков, для которых эта победа была крайне необходима.

    Мы все еще не потеряли шансы на еврокубки. Это наша цель. Я горд своими футболистами, и у меня было большое желание разделить этот успех вместе с ними», – сказал Куман.

    Источник: BBC

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    20.03.2016 19:52
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