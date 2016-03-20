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    Олег Иванов: «Все теряют очки, и у «Терека» есть шанс забраться высоко»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов прокомментировал факт того, что грозненский клуб находится в верхней части турнирной таблицы российской Премьер-лиги и ведет борьбу за медали чемпионата.

    «Так складывается турнирная ситуация, что все теряют очки. Нам не надо витать в облаках, а идти вперед шаг за шагом. Хотели попасть в восьмерку, но есть шанс забраться высоко. Аппетит приходит во время еды», – отметил Иванов.

    После 21 игры «Терек» имеет в своем активе 35 очков и располагается на шестом месте в таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2016 17:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 21 марта 2016, 13:33

      25 июля 2015 Терек Кубан 1:1
      7 августа 2015 Терек Мордовия 0:0
      21 августа 2015 Терек Динамо 1:1
      19 марта 2015 Терек Урал 1:1
      Итого 8 очков не обязательных потер. Ну а ближе к финишу труднее будет добывать очки у аутсайдеров.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 марта 2016, 17:54

      А Терек не теряет очков?

      1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ > Serjoga 20 марта 2016, 18:20

      так это и сказанно к тому, что вчера Терек не смог добыть 3 очка)

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