Ван Гаал попросил руководство «МЮ» назначить спортивного директора

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал сделал запрос руководству о найме спортивного директора в штат команды. Голландец убежден, что один человек не может отвечать в клубе за все, и хочет, чтобы за трансферную политику отвечал кто-то другой.

Напомним, что по многочисленным слухом уже в следующем сезоне ван Гаал потеряет место в команде. Основным кандидатом на замену голландца является Жозе Моуринью.