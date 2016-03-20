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    Ван Гаал попросил руководство «МЮ» назначить спортивного директора

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал сделал запрос руководству о найме спортивного директора в штат команды. Голландец убежден, что один человек не может отвечать в клубе за все, и хочет, чтобы за трансферную политику отвечал кто-то другой.

    Напомним, что по многочисленным слухом уже в следующем сезоне ван Гаал потеряет место в команде. Основным кандидатом на замену голландца является Жозе Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    20.03.2016 11:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 20 марта 2016, 17:11

      «по многочисленным слухОм»...мда,редактура,как таковая,отсутствует совсем видимо.Даже боты грамотнее.

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