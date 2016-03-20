Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Саутгемптон» сделал камбэк против «Ливерпуля», «Ньюкасл» спасся в матче с «Сандерлендом»

    В матче 31-го тура АПЛ «Ливерпуль», ведя по ходу встречи со счетом 2:0, уступил «Саутгемптону» – 2:3. Дубль в составе победителей на свой счет записал Садьо Мане.

    В другой встрече «Сандерленд» не сумел довести дело до победного исхода против «Ньюкасла», пропустив гол под занавес игры – 1:1.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

    Ньюкасл – Сандерленд – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дефо, 44; 1:1 – Митрович, 83.

    Саутгемптон – Ливерпуль – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Коутиньо, 17; 0:2 – Старридж, 22; 1:2 – Мане, 64; 2:2 – Пелле, 84; 3:2 – Мане, 86.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2016 18:22
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      Nek 20 марта 2016, 18:49

      Как можно было так расслабиться во втором тайме?! Ужасно провалились в конце матча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      DarkJoy 20 марта 2016, 18:34

      капец,ливер,как так?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      liver2015 20 марта 2016, 18:28

      Как так можно играть? второй тайм полностью провалили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 20 марта 2016, 18:27

      Святые молодцы. Клоппу не быть в 4-ке.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11