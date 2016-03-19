Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кобелев: «Благодарен ребятам, которые выдержали»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу свои подопечных в гостевом поединке 21-го тура РФПЛ против «Уфы».

    «Тяжелая победа. Благодарен ребятам, которые выдержали. Во втором тайме был такой порывистый ветер. Много борьбы – мало футбола. Сделали перестановки, когда «Уфа» нас прижала. Потом мяч стал держаться.

    Погребняк и Бечирай? Они дополняют друг друга. Мы одним составом никак не можем сыграть. Хотелось бы стабильности. Но, хочется отметить, что у нас теперь обойма не 10-11 футболистов, а 14», – сказал Кобелев.

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2016 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 17:47

      С Тереком надо было выдерживать, ага.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11