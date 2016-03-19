«Суонси» – «Астон Вилла». Смотреть онлайн

В матче 31-го тура АПЛ «Суонси» будет принимать безнадежного аутсайдера АПЛ «Астон Виллу». И если бирмингемцам уже вряд ли что-то поможет сохранить прописку в элите на следующий сезон, то валлийскому клубу очки крайне необходимы, чтобы как можно дальше оторваться от зоны вылета. Ждем интересной и бескомпромиссной борьбы!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало игры «Суонси» – «Астон Вилла» в 20:30. Не пропустите!