«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция

«Рома» все еще ведет борьбу на границе зоны Лиги чемпионов. «Интер» отстает от римлян на пять очков, а очная встреча является для команды Роберто Манчини последним шансом подтянуться к оппонентам.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:45. Не пропустите!