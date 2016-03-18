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    Новым партнером ФИФА впервые стала китайская компания

    ФИФА заключила соглашение о партнерстве с китайской компанией Wanda Group.

    Согласно договору, Wanda Group получит права на все соревнования под эгидой ФИФА и корпоративные мероприятия организации до ЧМ-2030 включительно.

    «Как глава ФИФА я собираюсь оказывать мощную поддержку национальным ассоциациям в области развития футбола. Уверен, что сотрудничество с Wanda Group поможет распространению и развитию футбола в Китае и во всем мире», – прокомментировал это событие президент ФИФА Джании Инфантино.

    Wanda Group стала первой китайской компанией, заключившей с ФИФА партнерское соглашение.

    Источник: ФИФА

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    18.03.2016 21:01
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