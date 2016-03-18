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    Инфантино: «Вопрос о расширении ЧМ до 40 команд очень скоро появится в повестке ФИФА»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, какие вопросы будут обсуждаться на ближайшем конгрессе организации.

    «На конгрессе в Мексике, который состоится в мае, будет обсуждаться заявочная программа на чемпионат мира 2026 года.

    Вопрос выдвижения заявок на ЧМ-2026 и вопрос расширения турнира до 40 команд очень скоро появятся в повестке ФИФА. Лично я поддерживаю изменение формата чемпионата мира, но это требует серьезного обсуждения. Я попробую всех убедить и думаю, что это у меня получится», – сказал Инфантино.

    Источник: Twitter

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    18.03.2016 20:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 19 марта 2016, 00:44

      Как говорится ,Новая метла и метет по новому....
      40 команд ? Этож какие ж бабки!
      И опять начнутся дачи,недодачи,откаты,перекаты.
      ...
      Футбол это бизнесс!

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