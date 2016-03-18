Манчини: «Манчестер Сити» вряд ли выиграет АПЛ, так пусть это сделает «Лестер»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини рассказал о том, что поддерживает «Лестер» в чемпионской гонке в АПЛ.

«Манчестер Сити» – моя любимая английская команда, а «Лестер» – мой номер два. Я люблю английский футбол, вы знаете это. «Манчестер Сити» вряд ли выиграет АПЛ в этом сезоне, так что я надеюсь, что это сделает «Лестер».

Мне нравится Раньери. Он хороший человек, хороший тренер и заслужил успех. Я поддерживаю «Лестер», потому что играл за них. У меня есть связь с этой командой, я не забываю их

Я слежу за АПЛ. Вперед, «Лестер»! Я скучаю по английскому футболу. АПЛ – лучшая лига, но сейчас я в Италии», – сказал Манчини.