Кадыров: «Семейный бюджет Тарасова не должен пострадать из-за его любви к президенту»

Почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров заявил, что грозненский клуб готов оплатить штраф, которым УЕФА наказал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

Напомним, Тарасов оштрафован на пять тысяч евро за демонстрацию футболки с Путиным после матча Лиги Европы с «Фенербахче».

«УЕФА оштрафовал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова на 5 тысяч долларов. Это реакция на появление Тарасова в футболке с изображением президента России Владимира Путина на поле после матча между «Локомотивом» и «Фенербахче».

Ранее «Терек» принял решение помочь Тарасову. Как мне сообщил президент нашего клуба Магомед Даудов, оно остается в силе. Мы не сомневаемся, что футболист в состоянии выплатить штраф. Но Тарасов проявил себя как настоящий патриот России, как гражданин, любящий и уважающий своего президента.

За это его семейный бюджет не должен страдать. И пользуясь случаем, поздравляю Тарасова с днем рождения, желаю надежной защиты и красивых голов», – сказал Кадыров.