Аршавин: «Спасибо президенту и главному тренеру, что дали мне шанс остаться в футболе»

Новобранец «Кайрата» полузащитник Андрей Аршавин рассказал о том, как заключался контракт с казахстанским клубом.

«Мы с президентом «Кайрата» Кайратом Советаевичем Боранбаевым поставили свои подписи под соответствующими бумагами. И я был официально представлен команде. Контракт рассчитан на год. Но по моей собственной инициативе в договор был внесен пункт, что клуб имеет право прервать его в любой момент.

Хотел 81-й номер, но он занят, как и 17-й с 18-м. Из того, что свободно, выбрал 28-й. Почему затянулся процесс подписания контракта? Об условиях контракта мы на самом деле договорились сразу — еще на первой встрече. После чего я тренировался и ждал окончательного решения президента клуба. Очень благодарен ему и главному тренеру команды Александру Генриховичу Бородюку за то, что дали мне шанс остаться в футболе», - сказал Аршавин.

Напомним, что Аршавин на протяжении месяца тренировался с «Кайратом», находясь без контракта.