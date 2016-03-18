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    «Арсенал» планирует подписать Ибрагимовича и Мхитаряна

    Лондонский «Арсенал» планирует серьезное усиление в летнее трансферное окно. В сферу интересов «канониров» попал Златан Ибрагимович, у которого заканчивается контракт с «ПСЖ». Кроме того, «Арсенал» в ближайшее время начнет переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу Генриха Мхитаряна.

    Отметим, в этом сезоне Ибрагимович провел 39 матчей в составе «ПСЖ», в которых забил 35 мячей. На счету Мхитаряна 42 игры за «Боруссию», 19 голов и 14 голевых передач.

    Источник: Bild

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    18.03.2016 07:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3418

      FRZZ 18 марта 2016, 10:47

      «Арсенал» планирует подписать Ибрагимовича ??? Утка жирная.....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Рустам Толпиев > FRZZ 18 марта 2016, 11:21

      Ооооочень жирная утка !!!!

      0
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      Рейтинг: +42

      Onlyreven 18 марта 2016, 09:59

      Арсенал может планировать что угодно. Кто угодно может планировать что угодно. Например, Ярославский Шинник может планировать купить Суареса...

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Рустам Толпиев 18 марта 2016, 08:36

      И в итоге возьмут какого нибудь среднего игрока из лиги 1

      1
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