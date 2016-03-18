«Арсенал» планирует подписать Ибрагимовича и Мхитаряна

Лондонский «Арсенал» планирует серьезное усиление в летнее трансферное окно. В сферу интересов «канониров» попал Златан Ибрагимович, у которого заканчивается контракт с «ПСЖ». Кроме того, «Арсенал» в ближайшее время начнет переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу Генриха Мхитаряна.

Отметим, в этом сезоне Ибрагимович провел 39 матчей в составе «ПСЖ», в которых забил 35 мячей. На счету Мхитаряна 42 игры за «Боруссию», 19 голов и 14 голевых передач.