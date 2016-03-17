Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Два игрока защиты «МЮ» вернулись после травмы

    В преддверии ответного матча 1/8 Лиги Европы с «Ливерпулем» в состав «МЮ» вернулись Эшли Янг и Кэмерон Джексон.

    Янг, будучи вингером, в последнее время выступал в роли латераля. Он не играл с января из-за проблем с пахом, которые пришлось решать операцией в США.

    Кэмерон Джексон, недавно перешедший в основу из академии, уже успел впечатлить своей игрой болельщиков и главного тренера.

    Напомним, первая встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы завершилась победой подопечных Клоппа со счетом 2:0.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2016 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 17 марта 2016, 08:49

      Эшли Янг - игрок обороны ? ок, наберёте короч...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11