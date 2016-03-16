«Челси» намерен избавиться от Пато

«Челси» хочет досрочно прервать аренду нападающего «Коринтианса» Пато.

Руководство английского клуба недовольно тем, что форвард до сих пор не набрал оптимальную форму и не готов выходить на поле. Поэтому «Челси» хочет досрочно вернуть Пато «Коринтиансу», несмотря на то, что его аренда действует до конца сезона.

Что касается «Кориантианса», то бразильцы недовольны таким решением «Челси», так как зимой могли продать форварда в один из китайских клубов вместо аренды.