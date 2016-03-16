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    «Челси» намерен избавиться от Пато

    «Челси» хочет досрочно прервать аренду нападающего «Коринтианса» Пато.

    Руководство английского клуба недовольно тем, что форвард до сих пор не набрал оптимальную форму и не готов выходить на поле. Поэтому «Челси» хочет досрочно вернуть Пато «Коринтиансу», несмотря на то, что его аренда действует до конца сезона.

    Что касается «Кориантианса», то бразильцы недовольны таким решением «Челси», так как зимой могли продать форварда в один из китайских клубов вместо аренды.

    Источник: Goal.com

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    16.03.2016 23:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 17 марта 2016, 13:13

      Бредятина.Коста щас отдыхает,Пато по любому выйдет.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 марта 2016, 23:53

      Зачем брали,непонятно,ему в Китае самое место, с постоянными травмами

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