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    «Спартак» оштрафован КДК РФС на 100 тысяч по итогам матча с «Амкаром»

    Состоялось очередное заседание КДК РФС, на котором были наказаны и оштрафованы ряд клубов Премьер-лиги.

    Наибольшие штрафы по итогам 20 тура РФПЛ получили московские «Спартак» и «Динамо». Красно-белые за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время домашнего матча с «Амкаром» (2:1) будут вынуждены выплатить 100 тысяч рублей. Бело-голубые заплатят 80 тыс. рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений на матче с «Тереком» (0:1). Помимо этого, «динамовцы» оштрафованы еще на 20 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (удалены два игрока команды) в матче молодежного первенства против «Терека» (0:2).

    Также наказание КДК РФС было вынесено московскому ЦСКА, который должен будет выплатить штраф размером в 50 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча с «Ростовом» (0:2).

    Источник: РФС

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    16.03.2016 18:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 марта 2016, 21:45

      Пиротехника Спартака качественнее конской ровно в 2 раза? Экспертиза от КДК?

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 марта 2016, 19:39

      Только Ростов не буянит(нет денег на штрафы)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Klaido 17 марта 2016, 17:57

      Так и есть.

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