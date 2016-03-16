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    ФИФА просит власти США вернуть деньги, украденные чиновниками

    ФИФА обратилась с запросом в прокуратуру США вернуть все деньги, украденные бывшими чиновниками организации, которые были обвинены в ходе расследования, проводимого департаментом юстиций США. Как сообщает источник, речь идет о десятках миллионах долларов.

    В мае прошлого года по подозрению в коррупции был арестован ряд чиновников ФИФА, в том числе экс-члены исполкома организации Чак Блейзер, Джек Уорнер и Джеффри Уэбб. Всего под обвинения попал 41 бывший сотрудник ФИФА.

    «Деньги, которые они прикарманили, принадлежали мировому футболу и были предназначены для развития и популяризации игры. ФИФА, как руководящий орган футбола, хочет вернуть эти деньги, и мы полны решимости добиться своего, независимо от того, сколько времени это займет», - выразил свою точку зрения по этому вопросу президент ФИФА Джанни Инфантино.

    Отмечается, что ФИФА планирует вернуть не только украденные суммы, но и все средства (порядка 28 миллионов долларов), заработанные чиновниками за время работы в организации.

    Источник: ФИФА

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    16.03.2016 17:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 марта 2016, 21:50

      Скорее чиновников вернут, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 16 марта 2016, 18:59

      Вернут ага

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 марта 2016, 17:41

      Колосков должен ответить за взятку от Reebok в 1994 году будучи вице-президентом ФИФА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 марта 2016, 21:49

      Сур-кис, шу-бы, шап-ки!

      0
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