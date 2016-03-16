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    Гарай не может играть из-за желудочной инфекции

    Стала известна причина, по которой защитник «Зенита» Эсекьель Гарай не принял участие в матчах 19 и 20 тура российской Премьер-лиги против «Краснодара» (0:0) и «Рубина» (4:2) соответственно.

    Как сообщает источник, аргентинец страдает из-за желудочной инфекции, которая не позволяет ему играть и тренироваться в общей группе команды. Сроки восстановления 29-летнего футболиста до сих пор неизвестны. Отмечается, что данное заболевание стало причиной не вызова Гарая в сборную Аргентины на матчи против Чили и Боливии в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года.

    В текущем сезоне аргентинский защитник провел 22 игры за «Зенит», забил два гола и отметился одной голевой передачей.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.03.2016 12:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 16 марта 2016, 20:25

      "Отмечается, что данное заболевание стало причиной не вызова Гарая в сборную Аргентины на матчи против Чили и Боливии в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года." Так вот почему люди болеют оказывается...

      0
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      Рейтинг: +97

      FC_MORDOVIA 16 марта 2016, 19:29

      Нацвай проглотил)

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 16 марта 2016, 14:16

      Здоровья!Без него в обороне вообще проходной двор!

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM 16 марта 2016, 13:39

      С бомжами поведешься, инфекций наберешься...

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 16 марта 2016, 13:30

      Человек страдает, а вам смешно.....

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 16 марта 2016, 13:17

      шаурму походу цепанул на вокзале

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 марта 2016, 13:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Странно, болелы проекта в анусах файеры проносят и ничего, а у этого сразу бациллы завелись)

      -6
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 16 марта 2016, 12:57

      здоровья Гараюшка!

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 марта 2016, 12:49

      кли3ьму ему

      -3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Nerlinger 16 марта 2016, 13:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      10-ти ведерную)))) аха-ха

      -6
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