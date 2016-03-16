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    Азар выйдет на поле не раньше апреля

    Полузащитник «Челси» Эден Азар из-за травмы пропустит ближайшие несколько недель.

    Как сообщает журналист Het Laatste Nieuws Кристоф Террье, 25-летний футболист в марте точно не выйдет на поле. В ближайшее время Федерация футбола Бельгии направит своего врача в расположение «Челси», который проверит состояние Азара. Однако уже сейчас точно известно, что хавбек не сыграет в товарищеском матче против сборной Португалии.

    Ранее стало известно, что бельгиец повредил бедро из-за чего не сыграл в матче против «Эвертона» (0:2) в Кубке Англии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2016 11:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 16 марта 2016, 16:44

      Ну и хорошо,полечится,подумает,а мы новые варианты пока рассмотрим.

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