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    Лига чемпионов. «Атлетико» в серии пенальти одолел ПСВ

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» в серии послематчевых пенальти обыграл ПСВ со счетом 8:7. В четвертьфинал мадридцев вывел точный удар Хуанфрана. В основное и дополнительное время команды счет не открыли.

    В первой игре соперники также голов не забили – 0:0.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Атлетико (Испания) – ПСВ (Голландия) – 0:0 (0:0; 0:0; 8:7 в серии пенальти)

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2016 01:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 марта 2016, 10:31

      Команда Филиппа Коку удивила!Дали бой Мадриду!А как пенальти исполняли и те и другие?Класс!Почти произошла сенсация...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 16 марта 2016, 09:18

      Молодцы Атлетико!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 16 марта 2016, 09:14

      Так и надо пылесосам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 16 марта 2016, 08:21

      Подохнуть со скуки 210 минут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      vest01 16 марта 2016, 01:44

      Жалко ПСВ они хорошо выглядили в противостоянии с Атлетико

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      veksill 16 марта 2016, 01:37

      ДАААА!!!! Атлетико мадрид !!!!!

      0
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      Рейтинг: +243

      veksill > veksill 16 марта 2016, 02:16

      красавчики

      0
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