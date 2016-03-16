Лига чемпионов. «Атлетико» в серии пенальти одолел ПСВ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» в серии послематчевых пенальти обыграл ПСВ со счетом 8:7. В четвертьфинал мадридцев вывел точный удар Хуанфрана. В основное и дополнительное время команды счет не открыли.

В первой игре соперники также голов не забили – 0:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Атлетико (Испания) – ПСВ (Голландия) – 0:0 (0:0; 0:0; 8:7 в серии пенальти)

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