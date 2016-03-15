Энрике: «Я бы никогда не подписал контракт сроком более шести месяцев»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал то обстоятельство, что наставник «Арсенала» Арсен Венгер занимает свой пост уже 20 лет.

«Боже мой… здесь это невозможно. По крайней мере, для меня. В нынешние времена это невозможно для любого тренера. Это значит, что Венгер очень хороший тренер, несомненно. Он продержался столько времени в одном клубе благодаря качественной работе и энтузиазму, но для меня это невозможно.

Я категорично отношусь к этому вопросу и никогда не стал бы подписывать контракт сроком более шести месяцев.

Конечно, в «Барселоне» мой контракт намного длиннее, но тренеры должны иметь такую возможность. Для клубов это было бы дешевле, поскольку им не пришлось бы вылачивать такие большие суммы при увольнении. Для меня как для тренера не имеет смысла оставаться в команде, если я ей не помогаю. Чем контракт короче, тем лучше. Все идет в этом направлении», – сказал Энрике.