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    Василий Березуцкий: «Мы уступили «Ростову» по делу, это надо признать»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о своем восстановлении после травмы, а также о матче 20-го тура РФПЛ, в котором его команда проиграла «Ростову» (0:2).

    - Чувствую себя вполне нормально. Функциональное состояние оцениваю как вполне удовлетворительное. Единственным минусом являются болевые ощущения в области приводящей мышцы. По прогнозу врачей, они должны пройти в течение месяца.

    - Матчи против спартаковцев и ростовчан получились абсолютно разными. Что является главной причиной?

    - Мы изначально понимали, что в Ростове-на-Дону будет нелегко. Не самый удачный для нас выезд, много лет там не выигрывали. А в нынешнем «Ростове» собраны хорошие исполнители, которые четко выполняют требования грамотного тренера. Против команд Курбана Бердыева всегда играть непросто, а если соперник открывает счет, становится вдвойне тяжело. Безусловно, мы провели не лучший матч, многое не получалось, не так бежалось, как в матче со «Спартаком». Это футбол, он состоит из побед и поражений. Мы готовились точно так же, как и к «Спартаку». Легких матчей никто не ждет, да их и не будет. В субботу играем с «Кубанью» в Химках, а поле там сейчас, насколько об этом можно судить, не лучшего качества. Действительно, странно, поскольку прежде газон на «Арене Химки» справедливо считался одним из лучших в России.

    - Как думаете, «Ростов» на лидирующих позициях – это надолго?

    - Угадывать бесполезно, в футболе всякое может произойти. Если оставшиеся матчи проведет так, как против нас, тогда – надолго. А как все сложится на самом деле, трудно предположить. Мы уступили «Ростову» по делу, это надо признать. Конечно, все могло сложиться по-другому, не пропусти мы тот мяч перед самым перерывом. Но сейчас говорить об этом бессмысленно. Игра осталась в прошлом, надо идти дальше.

    - На верхних этажах таблицы нынче настоящее столпотворение. Развязку ждать не раньше последнего тура?

    – Таблица довольно плотная, сразу пять-шесть клубов имеют определенные шансы выиграть чемпионат. Ситуация может раскрутиться как угодно. Не забиваю себе голову турнирными раскладами, изучением расписания оставшихся матчей. Для нас все очень просто: необходимо выходить на каждый матч с намерением победить.

    В текущем сезоне защитник принял участие в десяти матчах РФПЛ и отметился в них результативной передачей.

    Источник: Бобсоккер

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    15.03.2016 17:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 марта 2016, 19:31

      Ростов прогрессирует и это видно. Если команда выполняет указания тренера-обыграть её невозможно. Помните Локо-Ростов? Локо давил весь 1 тайм,в перерыве Полоз сказал-"Щас забьём,тренер скажет как".Итог 2-0

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 марта 2016, 18:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      1 апреля ЦИРК на экранах России!!!
      кони - бомжи ))))))

      -8
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      ...
      Рейтинг: +50

      FIRESTAR > REDWHITE_ 15 марта 2016, 21:37

      Прости мужик,но 3 апреля

      2
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      ...
      Рейтинг: +98

      redarmy83 > PITER_1 15 марта 2016, 21:52

      Плюсую )))))))

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > PITER_1 15 марта 2016, 23:08

      Убогенький он.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 марта 2016, 17:58

      Слова мужика! Добавить нечего. По делу проиграли Ростову, по делу выиграли у Спартака. Дальше видно будет.

      8
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      Рейтинг: +407

      18JG 15 марта 2016, 17:38

      С "Кубанью" вничью сгоняете)

      -2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 18JG 15 марта 2016, 17:55

      Вся нормальная Россия - за Крылышек!

      -3
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      Рейтинг: +407

      18JG > Майор Дзагоев 15 марта 2016, 18:20

      И ты тоже?)

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 15 марта 2016, 18:24

      Вся нормальная Россия против ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > 18JG 15 марта 2016, 18:26

      Кубань недорого стоит. Майор это знает.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Степашкин Вова 15 марта 2016, 23:13

      Да кто их обижает? А болеть за них в ЕК, увольте.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Степашкин Вова 15 марта 2016, 23:36

      Спасибо тебе, Вова! Но ЦСКА не переношу.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Zeff 15 марта 2016, 23:40

      И зенита

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      Рейтинг: +300

      Zeff > андрей андреев 16 марта 2016, 22:08

      Да на здоровье.

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