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    Кришито включен в расширенный состав сборной Италии на ближайшие матчи

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито попал в расширенный состав сборной Италии на товарищеские матчи с командами Испании (Удине, 24 марта) и Германии (Мюнхен, 29 марта).

    Также вызов в сборную получили Аксель Витсель и Николас Ломбертс, которые 29 марта помогут Бельгии в матче с Португалией.

    Вукашин Йованович получил вызов в молодежную сборную Сербии и 25 марта он может сыграть против Андорры, а 28-го — против Нидерландов.

    Кроме того, по информации Федерации футбола Аргентины, защитник «Зенита» Эсекьель Гарай не сыграет в мартовских играх сборной из-за повреждения и продолжит восстановление на базе клуба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.03.2016 16:50
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